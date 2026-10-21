{"_id":"6ad82a874c312250c20d02a1","slug":"video-fragrant-flowers-for-aradhya-are-brought-in-by-airplane-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: हवाई जहाज से मंगवाए जाते हैं आराध्य के लिए सुगंधित फूल।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा। धर्मनगरी मथुरा में शारदीय नवरात्र के दौरान पूजा-अर्चना और मंदिरों की सजावट के लिए फूलों की मांग बढ़ गई है। सामान्य दिनों की अपेक्षा पर्व के दौरान फूलों की खपत में काफी वृद्धि हो जाती है। आराध्य के श्रृंगार और पूजा-अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होने वाले सुगंधित फूल मथुरा पहुंचने से पहले हवाई जहाज से करीब 1,750 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। इसके बाद उन्हें सड़क मार्ग से मथुरा तक लाया जाता है, जिससे उनकी यात्रा में करीब 160 किलोमीटर की दूरी और जुड़ जाती है। परिवहन पर अधिक खर्च होने के कारण बाहर से आने वाले फूलों की कीमत भी बढ़ जाती है। धार्मिक पूजा और अनुष्ठानों के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध गेंदे और गुलाब के फूलों के साथ ही हजारों किलोमीटर दूर से गुलाब, जरबेरा, ऑर्किड, कार्नेशन और कुंद सहित कई प्रकार के सुगंधित फूल मंगवाए जाते हैं। लंबी दूरी तय करके आने वाले इन फूलों को कई दिनों तक तरोताजा रखने के लिए मथुरा में कोल्ड स्टोर की व्यवस्था भी की गई है। इसमें फूलों की प्रकृति के अनुसार तापमान नियंत्रित रखा जाता है, जिससे उनकी ताजगी बनी रहे। मथुरा में स्थानीय आपूर्ति के अलावा दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर, दादर, जबलपुर, रतलाम, जयपुर और प्रयागराज से भी फूल मंगवाए जाते हैं। नवरात्र सहित अन्य प्रमुख पर्वों पर मंदिरों की सजावट, धार्मिक आयोजनों और आराध्य के श्रृंगार के लिए फूलों की मांग बढ़ने से कारोबार में तेजी आ जाती है। विशेष पैकिंग में आते हैं फूल फूल कारोबारी दीपक गुप्ता ने बताया कि बेंगलुरु से आने वाले फूलों को विशेष थर्मोकोल की पेटियों में पैक किया जाता है। उनकी ताजगी बनाए रखने के लिए पेटियों में बर्फ और जेल आइस पैक भी रखे जाते हैं। इसके लिए एयरपोर्ट पर 70 रुपये प्रति किलोग्राम अथवा 400 रुपये प्रति पेटी के हिसाब से भाड़ा देना पड़ता है। इसके अलावा दिल्ली से मथुरा तक फूल पहुंचाने के लिए प्रति पेटी 100 रुपये अतिरिक्त खर्च आता है। रोजाना 15 हजार किलोग्राम फूलों की मांग फूल कारोबारी गौरव गुप्ता ने बताया कि मथुरा जिले में प्रतिदिन करीब 15 हजार किलोग्राम गेंदे और गुलाब के फूलों की मांग रहती है। इसके अतिरिक्त बाहर से प्रतिदिन लगभग 2,700 से 3,000 बंडल फूल मंगवाए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर फूलों की कीमत 60 से 100 रुपये तक रहती है, जबकि बाहर से मंगवाए जाने वाले फूलों के एक बंडल की कीमत करीब 130 रुपये तक होती है। हालांकि, फूलों की किस्म और गुणवत्ता के अनुसार उनकी दरों में अंतर रहता है। उन्होंने बताया कि मथुरा में प्रतिदिन करीब 12.25 लाख रुपये का फूलों का कारोबार होता है। एक किलोग्राम गेंदे में औसतन 40 से 50 फूल आते हैं, जबकि एक किलोग्राम गुलाब में लगभग 240 से 250 फूल होते हैं। इस हिसाब से एक किलोग्राम गेंदे में 40 से 50 फूल और एक किलोग्राम गुलाब में 240 से 250 फूल होते हैं। यानी वजन समान होने पर एक किलोग्राम गुलाब में गेंदे की तुलना में लगभग पांच से छह गुना अधिक फूल आते हैं। मंडी में फूलों के भाव सोमवार को फूल मंडी में विभिन्न फूलों के भाव इस प्रकार रहे: गुलाब : 180 रुपये प्रति किलोग्राम गेंदा : 90 रुपये प्रति किलोग्राम गुलदाउदी : 200 रुपये प्रति किलोग्राम कुंद : 550 रुपये प्रति किलोग्राम रायवे बेल : 800 रुपये प्रति किलोग्राम कनेर : 350 रुपये प्रति किलोग्राम कमल (महालक्ष्मी) : 20 रुपये प्रति नग सादा कमल : 4 रुपये प्रति नग अशोक की बंदनवार : 40 रुपये टाटा गुलाब : 400 रुपये प्रति पीस जरबरा : 150 रुपये प्रति बंडल

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