{"_id":"6ac4901a554288ec2704ac18","slug":"video-farmers-son-killed-as-unknown-vehicle-hits-tractor-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कई टुकड़ों में बंट गया ट्रैक्टर, किसान के 25 वर्षीय बेटे की मौत; हादसा देख कांप गए लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के नौहझील क्षेत्र के गांव मनीगढ़ी निवासी एक किसान परिवार पर सोमवार रात दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मंडी में धान बेचने जा रहे किसान के 25 वर्षीय बेटे की यूपी-हरियाणा बॉर्डर पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और उसके नीचे दबने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है।

... और पढ़ें