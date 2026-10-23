VIDEO: मैनपुरी में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू, 25 केंद्रों पर 14 हजार से अधिक मतदाता करेंगे मतदान

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मैनपुरी। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक खंड की मतदान प्रक्रिया सुबह 8:00 से शुरू हो गई है जिले में इसके लिए 25 मतदान स्थल बनाए गए हैं जहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है प्रशासनिक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने देवी रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय के बूथ पर निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने कोई भी लापरवाही न बरतने ने के कड़े निर्देश जारी किए। जिले के 14000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकल रहे हैं और लगातार मतदान प्रक्रिया सुचारू है।

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