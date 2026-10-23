{"_id":"6adae6274cbdfa48dc0709b0","slug":"video-mlc-election-voting-begins-in-mainpuri-over-14000-voters-to-cast-their-votes-at-25-polling-stations-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मैनपुरी में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू, 25 केंद्रों पर 14 हजार से अधिक मतदाता करेंगे मतदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: मैनपुरी में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू, 25 केंद्रों पर 14 हजार से अधिक मतदाता करेंगे मतदान
मैनपुरी। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक खंड की मतदान प्रक्रिया सुबह 8:00 से शुरू हो गई है जिले में इसके लिए 25 मतदान स्थल बनाए गए हैं जहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है प्रशासनिक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने देवी रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय के बूथ पर निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने कोई भी लापरवाही न बरतने ने के कड़े निर्देश जारी किए। जिले के 14000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकल रहे हैं और लगातार मतदान प्रक्रिया सुचारू है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।