VIDEO: शिक्षक-स्नातक चुनाव के लिए 25 पोलिंग पार्टियां रवाना, 14,776 मतदाता करेंगे मतदान

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मैनपुरी। विधान परिषद के आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के लिए बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई। जिला प्रशासन ने चुनाव संपन्न कराने के लिए 30 पोलिंग पार्टियां गठित की हैं। इनमें से 25 पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं, जबकि पांच को रिजर्व में रखा गया है। जिले के 25 मतदान केंद्रों पर शुक्रवार को मतदान होगा। इसमें करीब 14,776 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

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