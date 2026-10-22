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VIDEO: डीएपी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन, सचिव पर पक्षपात का आरोप

Dhirendra Singh

Updated Thu, 22 Oct 2026 01:24 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 01:24 PM IST







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करहल। बहुद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति करहल पर डीएपी खाद नहीं मिलने से नाराज ककवाई गांव के किसानों ने बृहस्पतिवार को गांव में प्रदर्शन किया। किसानों ने समिति के सचिव रामपाल पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई दिनों से चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। ... और पढ़ें

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