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VIDEO: मैनपुरी के घिरोर में प्रत्याशी के प्रचार बोर्ड पर विवाद, शिकायत के बाद प्रशासन ने हटवाए बोर्ड

Dhirendra Singh

Updated Fri, 23 Oct 2026 10:28 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 10:28 AM IST







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मैनपुरी। घिरोर ब्लाक में गेट पर आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी का बूथ के गेट पर बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन प्रशासन द्वारा हटाया नहीं गया। खंड स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशी रूप सिंह ने एसडीएम से शिकायत की उसके वाद प्रशासन ने ब्लॉक के गेट के साथ नगर पंचायत के समीप लगे बोर्ड को हटाया गया। ... और पढ़ें

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