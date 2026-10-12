नवरात्रि पर दुर्गा मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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शारदीय नवरात्रि को लेकर रविवार को नगर के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन-पूजन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिरों में घंट-घड़ियाल और जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा।

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