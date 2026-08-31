VIDEO: कादरगंज गंगा पुल से नीचे गिरा युवक, गोताखोरों ने बचाया

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कासगंज के पटियाली थाना सिकंदपुर वैश्य क्षेत्र के कादरगंज गंगा पुल से एक युवक नीचे गंगा में गिर गया। तेज बहाव में बहने लगा। चंद्रशेखर पुत्र श्रीपाल निवासी बस्तर थाना सहावर गंगा पुल से नीचे गिर गया था। घाट पर मौजूद गोताखोर ने तत्परता दिखाते हुए स्टीमर की सहायता से उसे सुरक्षित बाहर निकाल कर बचा लिया। युवक ने बताया कि उसे उसके ही गांव के एक लड़के ने पुल से धक्का दे दिया था चंद्रशेखर को 108 एम्बुलेंस द्वारा गंजडुंडवारा सरकारी अस्पताल भेज दिया गया।

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