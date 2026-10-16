VIDEO: बिजली गिरने से एक ही परिवार तीन लोगों की मौत, मचा चीत्कार

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कासगंज के सहावर तहसील क्षेत्र के गांव नगला माधो में बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक ही परिवार के देवर, भाभी और भतीजी की मौत हो गई। अचानक हुए दर्दनाक हादसे से परिवार व गांव में चीत्कार मच उठा। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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