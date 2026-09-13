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न्यू कानपुर सिटी योजना में जलभराव, एक माह से ठप पड़ा है सीवरलाइन का काम

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 13 Sep 2026 12:13 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 12:13 PM IST







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सिंहपुर इलाके न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए प्रस्तावित जमीन पर बारिश की वजह से व्यापक स्तर पर जलभराव हो गया है। काफी जलभराव की वजह से यहां केडीए के द्वारा करवाया जा सीवरलाइन का काम करीब एक महीने से ठप पड़ा हुआ है। ... और पढ़ें

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