{"_id":"6ad1c7e37717b39bbe058f1b","slug":"video-tragic-road-accident-in-kanpur-50-year-old-man-died-after-being-hit-by-out-of-control-brezza-car-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू ब्रेजा कार की टक्कर से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के व्यस्त वीआईपी रोड पर शुक्रवार को तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने सड़क पार कर रहे 50 वर्षीय व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पीड़ित करीब 20 मीटर तक सड़क पर घिसटता चला गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में शामिल ब्रेजा कार जाजमऊ के केडीए निवासी शहनाज परवीन के नाम पर दर्ज है, हालांकि कार कौन चला रहा था और मृतक की पहचान क्या है, इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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