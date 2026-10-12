दरोगा के जन्मदिन की खुमारी: रेस्तरां में मचाया उत्पात, कर्मचारियों से मारपीट, युवतियों पर छींटाकशी भी की

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स्वरूप नगर डीसीपी कार्यालय के पास शनिवार देर रात रेस्तरां में हुक्का न मिलने पर नशे में धुत दरोगा, एसीपी के हमराही और उनके साथियों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने रेस्तरां कर्मचारियों से मारपीट की और युवतियों पर छींटाकशी भी की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शनिवार देर रात करीब ढाई बजे चार युवक कार से रेस्तरां पहुंचे। उन्होंने हुक्का मांगा, लेकिन कर्मचारियों ने उपलब्ध कराने से मना कर दिया। इस पर युवक भड़क गए और कर्मचारियों से गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट करने लगे। नशे में धुत चारों युवकों ने रेस्तरां में जमकर बवाल काटा। आरोप है कि मारपीट के दौरान कपड़े तक फाड़ दिए। कुछ देर पहले मोबाइल लेने पहुंची युवतियों पर भी आरोपियों ने छींटाकशी की। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाना शुरू किया। बताया जा रहा है कि दरोगा के जन्मदिन के मौके पर ही एसीपी के हमराही और उनके साथी पार्टी करने पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बवाल करने वालों में एक सेंट्रल जोन के थाने में तैनात दरोगा था। दूसरा साउथ जोन में तैनात एक एसीपी का हमराही बताया गया। बाकी दो युवक उनके दोस्त थे। सभी सादी वर्दी में थे और नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे थे। सड़क पर रात तीन बजे तक हंगामा होता रहा। एसीपी का हमराही स्वरूप नगर चौकी इंचार्ज और थाना पुलिस को फोन कर बुलाने लगा। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, पर पुलिस के पहुंचने से पहले चारों भाग निकले। स्वरूप नगर इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना नहीं मिली है, पर वह जानकारी करा रहे हैं।

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