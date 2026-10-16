{"_id":"6ad213a614cab1a00b03cc20","slug":"video-people-are-risking-their-lives-to-cross-while-the-railway-crossing-gate-is-closed-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद होने पर लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद होने पर लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे

Shikha Pandey

Updated Fri, 16 Oct 2026 05:38 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 05:38 PM IST







Link Copied



रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद लोग आप जान जोखिम में डाल रहे है। जरीब चौकी क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद लोग फाटक के नीचे से वाहन निकालते नजर आए। ... और पढ़ें

विज्ञापन