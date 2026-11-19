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मांगे पूरी न होने पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल की ओर से बृहस्पतिवार को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय सर्वोदय नगर के बाहर प्रदर्शन किया गया। सरकार की वादा खिलाफी के चलते पेंशनरों ने 28 नवंबर को वाराणसी में सम्मेलन करने और 7-8 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने की बात कही। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सौंपा। इसमें 7500 रुपये पेंशन देने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग उठाई। मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष ओमशंकर तिवारी, राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला, अभिनंदन कुमार पांडेय, सुधा निगम, सुधीर कुमार मिश्रा, राम दयाल शर्मा, रमेश चंद्र यादव और दीन मोहम्मद आदि मौजूद रहे।

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