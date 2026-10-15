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कानपुर: घाटमपुर के रतनपुर गांव में युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर की खुदकुशी

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 15 Oct 2026 09:55 AM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 09:55 AM IST







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घाटमपुर क्षेत्र स्थित रतनपुर गांव में गुरुवार सुबह एक युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की शादी 15 वर्ष पूर्व हुई थी और वह अपने पीछे पत्नी विनीता, बेटा इशू व बेटी राधा को छोड़ गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ... और पढ़ें

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