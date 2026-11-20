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कल्याणपुर ब्लॉक के गंभीरपुर कछार गांव में बना महिला शौचालय बदहाली का शिकार है। शौचालय के दरवाजे टूटे हुए हैं और दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है। वहीं, पानी की टोटियां भी खराब पड़ी हैं। देखरेख और मरम्मत के अभाव में शौचालय की हालत लगातार खराब होती जा रही है। इससे महिलाओं को इसका उपयोग करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी धन से बने शौचालय की दुर्दशा जिम्मेदारों की अनदेखी को उजागर कर रही है।

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