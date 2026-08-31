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कानपुर: महिला की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर परिजनों ने किया हंगामा

कानपुर ब्यूरो

Updated Mon, 31 Aug 2026 06:06 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 06:06 PM IST







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कैंट थानाक्षेत्र के शक्ति चौरा में महिला की हत्या के बाद सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर मृतका के ससुराल आए। जहां उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव रखकर हंगामा किया। ... और पढ़ें

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