{"_id":"6ac4835ae6b7cf52af0f609f","slug":"video-kanpur-weather-shifts-in-bhitargaon-light-rain-accompanies-cool-winds-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: भीतरगांव में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं संग हुई बूंदाबांदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर जिले के भीतरगांव इलाके में मंगलवार भोर से मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। आसमान में घने काले बादलों के डेरे से सुबह के वक्त ही शाम जैसा अंधियारा छा गया। लगातार चल रही तेज ठंडी हवाओं और हल्की बूंदाबांदी से तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे क्षेत्र में ठंडक का अहसास बढ़ गया है और मौसम खुशनुमा हो गया है।

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