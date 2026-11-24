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बिठूर में डाक बंगले के पास कार्तिक पूर्णिमा मेले में जाने के लिए बनाई गई वैकल्पिक सड़क के बीचों-बीच केस्को का ट्रांसफार्मर खड़ा है। सड़क के बीच में ट्रांसफार्मर होने से मार्ग बाधित हो रहा है। इससे मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर को हटाने या रास्ते को सुचारु करने की व्यवस्था नहीं की गई है।

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