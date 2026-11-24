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कानपुर के बिल्हौर (अरौल) स्थित नानामऊ गंगा घाट पर कार्तिक मास के पावन पर्व पर मंगलवार सुबह से ही गंगा स्नान और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पवित्र स्नान के पश्चात श्रद्धालु बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री के साथ कतारबद्ध होकर भगवान शिव की आराधना करते नजर आए, वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद रहा।

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