{"_id":"6ad1d05b9f8fce07750a91b5","slug":"video-kanpur-thieves-become-active-with-the-onset-of-winter-two-major-incidents-in-a-single-night-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ठंड की दस्तक के साथ सक्रिय हुए चोर, एक ही रात में दो बड़ी वारदातें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: ठंड की दस्तक के साथ सक्रिय हुए चोर, एक ही रात में दो बड़ी वारदातें
कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में ठंड की शुरुआत होते ही चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इलाके में चोरी की दो अलग-अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया है। मदारपुर गांव में अमित शुक्ला के बंद मकान का ताला तोड़कर चोर सात हजार रुपये नकद और लाखों के सोने-चांदी के जेवरात पार कर ले गए। वहीं, पुरवामीर गांव के कंपोजिट विद्यालय के किचन का ताला तोड़कर बदमाशों ने दो गैस सिलेंडर, बर्तन और राशन का सामान पार कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार, इस स्कूल के किचन को एक दर्जन से अधिक बार निशाना बनाया जा चुका है। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने मामलों की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।