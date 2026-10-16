{"_id":"6ad1d05b9f8fce07750a91b5","slug":"video-kanpur-thieves-become-active-with-the-onset-of-winter-two-major-incidents-in-a-single-night-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ठंड की दस्तक के साथ सक्रिय हुए चोर, एक ही रात में दो बड़ी वारदातें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में ठंड की शुरुआत होते ही चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इलाके में चोरी की दो अलग-अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया है। मदारपुर गांव में अमित शुक्ला के बंद मकान का ताला तोड़कर चोर सात हजार रुपये नकद और लाखों के सोने-चांदी के जेवरात पार कर ले गए। वहीं, पुरवामीर गांव के कंपोजिट विद्यालय के किचन का ताला तोड़कर बदमाशों ने दो गैस सिलेंडर, बर्तन और राशन का सामान पार कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार, इस स्कूल के किचन को एक दर्जन से अधिक बार निशाना बनाया जा चुका है। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने मामलों की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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