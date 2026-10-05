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कानपुर: कांशीराम अस्पताल के पुराने सीएमओ ऑफिस के पास होती नशेबाजी

Shikha Pandey

Updated Mon, 05 Oct 2026 05:11 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 05:11 PM IST







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रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रामा सेंटर के पुराने सीएमओ ऑफिस के पास नशेबाजों का अड्डा जमा होता है। देर शाम होते ही नशेबाज बैठकर जाम लड़ाते हैं। ... और पढ़ें

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