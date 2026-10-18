{"_id":"6ad497bef49bef111f0066f3","slug":"video-kanpur-sparks-fly-from-an-electric-pole-on-the-road-to-siddhnath-temple-in-jajmau-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जाजमऊ सिद्धनाथ मंदिर मार्ग पर खंभे से स्पार्किंग, श्रद्धालुओं में दहशत, बड़े हादसे की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: जाजमऊ सिद्धनाथ मंदिर मार्ग पर खंभे से स्पार्किंग, श्रद्धालुओं में दहशत, बड़े हादसे की आशंका
कानपुर के प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर, जाजमऊ जाने वाले रास्ते पर बिजली के खंभे से लगातार हो रही शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग के कारण भारी अफरा-तफरी का माहौल है। नवरात्र के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं और राहगीरों में किसी बड़े हादसे की आशंका को लेकर दहशत बनी हुई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।