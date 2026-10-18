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कानपुर: जाजमऊ सिद्धनाथ मंदिर मार्ग पर खंभे से स्पार्किंग, श्रद्धालुओं में दहशत, बड़े हादसे की आशंका

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 18 Oct 2026 03:26 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 03:26 PM IST







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कानपुर के प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर, जाजमऊ जाने वाले रास्ते पर बिजली के खंभे से लगातार हो रही शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग के कारण भारी अफरा-तफरी का माहौल है। नवरात्र के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं और राहगीरों में किसी बड़े हादसे की आशंका को लेकर दहशत बनी हुई है। ... और पढ़ें

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