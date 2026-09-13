{"_id":"6aa66cb9ec5dd6d47a09c77a","slug":"video-kanpur-songs-celebrating-lord-krishnas-birth-resonated-in-kidwai-nagar-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: किदवई नगर में गूंजे कन्हैया के बधाई गीत, जगन्नाथ सेवा समिति की महिलाओं ने भजनों से बांधा समां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: किदवई नगर में गूंजे कन्हैया के बधाई गीत, जगन्नाथ सेवा समिति की महिलाओं ने भजनों से बांधा समां

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 13 Sep 2026 02:58 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 02:58 PM IST







Link Copied



कानपुर दक्षिण के किदवई नगर स्थित अंकुर धर्मशाला में श्री जगन्नाथ सेवा समिति महिला मंडल द्वारा श्रीकृष्ण छठी एवं बधाई उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ढोलक और मंजीरे की मधुर थाप पर महिलाएं भजनों पर झूमती नजर आईं। पूरा परिसर सोहर, बधाई गीतों और 'जय श्री कृष्णा' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। ... और पढ़ें

विज्ञापन