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कानपुर: मकनपुर रोड पर साइकिल सवार दुकानदार की धारदार हथियार से काटकर हत्या

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 22 Sep 2026 12:01 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 12:01 PM IST







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बिल्हौर के मकनपुर रोड पर मंगलवार सुबह कार सवार हमलावरों ने एक दुकानदार की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। ... और पढ़ें

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