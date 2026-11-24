{"_id":"6b053036cd5e0f29320aab36","slug":"video-kanpur-sewage-water-continues-to-flow-through-streets-of-bithoor-even-on-kartik-purnima-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कार्तिक पूर्णिमा पर भी बिठूर की गलियों में बहता रहा सीवर का पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर जहां एक ओर हजारों श्रद्धालु ब्रह्मावर्त घाट पर गंगा स्नान और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे, वहीं दूसरी ओर कस्बे की गलियों में जलभराव और गंदगी की समस्या बनी रही। नालियां चोक होने के कारण घरों के सामने तक सीवर का गंदा पानी भरा रहा। ब्रह्मावर्त घाट जाने वाली मुख्य सड़क से सटी गली में सीवर का पानी जमा होने से राहगीरों और स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। गंदे पानी से उठ रही दुर्गंध के कारण लोगों का गलियों से निकलना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं होने से यह समस्या बनी हुई है। सीवर के गंदे पानी के जमा होने से संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। पर्व के दिन भी समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।

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