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कानपुर: बाल समाज स्कूल के पास धंसी सड़क से हादसे का खतरा, स्थानीय लोगों ने खुद संभाला मोर्चा

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 16 Oct 2026 02:33 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 02:33 PM IST







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पी रोड स्थित बाल समाज स्कूल के सामने मुख्य सड़क अचानक धंस गई। सड़क के ठीक नीचे से पुराना डॉट नाला गुजर रहा है, जिसके कारण यह हिस्सा कमजोर होकर बैठ गया। गनीमत रही कि कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। ... और पढ़ें

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