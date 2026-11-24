{"_id":"6b053009f4e580136a04930b","slug":"video-kanpur-residential-area-turned-into-a-dump-piles-of-trash-stretch-for-30-to-40-meters-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिरतियान गांव में बस्ती को बना दिया कूड़ाघर, 30 से 40 मीटर तक लगा कचरे का अंबार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चौबेपुर ब्लॉक के बिरतियान गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी है। बस्ती के सामने ही कूड़े का अंबार लगा हुआ है। करीब 30 से 40 मीटर के दायरे में कूड़ा फैला होने से पूरा इलाका कूड़ाघर में तब्दील हो गया है। गंदगी और बदबू के बीच से ग्रामीणों को आवागमन करना पड़ रहा है। लंबे समय से सफाई न होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदारों की ओर से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की सुध नहीं ली जा रही है।

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