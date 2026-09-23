कानपुर: झंडा चौराहा पर धंसे डॉट नाले की मरम्मत, जलकल ने बनाया चैम्बर, एक हफ्ते में दुरुस्त होगी सड़क

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कानपुर के चमनगंज स्थित झंडा चौराहा पर कुछ दिन पहले धंसे डॉट नाले के मरम्मत का काम अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। जलकल जोन-वन की टीम द्वारा चैम्बर बनाकर पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है और अगले एक हफ्ते के भीतर गड्ढे को पाटकर सड़क को बहाल कर दिया जाएगा। बीच सड़क पर जारी खोदाई के कारण वर्तमान में यातायात बंद है, जिससे लोगों को चमनगंज और प्रेमनगर की ओर जाने के लिए चक्कर काटकर लंबे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है।

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