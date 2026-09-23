कानपुर: घाटमपुर में बारिश का कहर, अचानक ढहा कच्चा मकान, बाल-बाल बचा परिवार

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घाटमपुर स्थित परास गांव में बुधवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश के चलते ईंट-गारे से बना एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सो रहे गृहस्वामी उमेश अवस्थी और उनका परिवार बाल-बाल बच गया। मकान का अगला हिस्सा पूरी तरह ज़मींदोज़ हो चुका है, जबकि उसी मकान में संचालित पोस्ट ऑफिस का कमरा भी अब ढहने की कगार पर है।

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