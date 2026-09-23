कानपुर: भीतरगांव में राहत के साथ आफत बनी बारिश, उमस से मिली निजात तो गलियों में जलभराव

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कानपुर के भीतरगांव इलाके में बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे से मूसलाधार बारिश हुई है। तेज बारिश से जहां एक तरफ क्षेत्रवासियों को भीषण गर्मी और चिपचिपाहट भरी उमस से बड़ी राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ जलभराव ने मुसीबत खड़ी कर दी है। गलियों और सड़कों पर लबालब पानी भर जाने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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