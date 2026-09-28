कानपुर: फिजिकल डिसेबिलिटी यूपी टी-20 लीग का आगाज, नोएडा ने बनाए 88 रन

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फिजिकल डिसेबिलिटी यूपी टी-20 लीग सीजन-3 का आगाज सोमवार को आर्यनगर स्थित द स्पोर्ट्स हब (टीएसएच) में हुआ। उद्घाटन मुकाबला नोएडा दिव्यांग किंग्स और लखनऊ दिव्यांग फॉल्कंस के बीच खेला गया। उत्तर प्रदेश डिसेबिलिटी एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य ने बताया कि नोएडा दिव्यांग किंग्स ने टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 88 रन बनाए। लखनऊ की टीम को जीत के लिए 89 रन का लक्ष्य मिला।

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