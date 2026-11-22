{"_id":"6b029331fa02f4c6ce0c9f1b","slug":"video-kanpur-overgrown-wild-grass-on-the-playground-hinders-childrens-sports-and-physical-activities-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: खेल के मैदान में उगी बड़ी-बड़ी जंगली घास, बच्चों के खेलकूद और गतिविधियों पर संकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक के पारा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का खेल मैदान बदहाली का शिकार है। मैदान में बड़ी-बड़ी जंगली घास उग आई है। साफ-सफाई और देखरेख के अभाव में पूरा मैदान झाड़ियों से घिरा नजर आ रहा है। ऐसे में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैदान में जहरीले कीड़े-मकोड़े और सांप निकलने का भी खतरा बना रहता है। विद्यालय परिसर में खेल मैदान होने के बावजूद बच्चे इसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

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