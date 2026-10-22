{"_id":"6ad9f6bcca6dcd13c00b8654","slug":"video-kanpur-mp-bhole-visits-sadh-in-bhitargaon-villagers-raise-concerns-over-drinking-water-issues-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: भीतरगांव के साढ़ पहुंचे सांसद भोले, ग्रामीणों ने उठाई पेयजल की समस्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद देवेंद्र सिंह भोले बृहस्पतिवार दोपहर भीतरगांव ब्लॉक के कस्बा साढ़ पहुंचे। यहां समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने गांवों में पेयजल संकट की समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि गांवों में हर घर जल योजना के तहत बनाई गई पानी की टंकियों से घरों तक पानी पहुंचाने के लिए बिछाई गई पाइपलाइनों के कनेक्शन सही नहीं हैं। कई स्थानों पर पाइपलाइन में लीकेज की समस्या है। इसके चलते ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है और हर घर जल योजना का लाभ प्रभावी ढंग से नहीं मिल रहा है। कस्बा साढ़ बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु स्वच्छ पेयजल स्थल बनाने की मांग की।

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