{"_id":"6ae8517310a9584934044916","slug":"video-kanpur-monkey-takes-over-iit-canteen-staff-plead-with-folded-hands-for-it-to-leave-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: आईआईटी की कैंटीन में बंदर ने जमाया कब्जा, हाथ जोड़कर जाने की गुजारिश करते रहे कर्मचारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: आईआईटी की कैंटीन में बंदर ने जमाया कब्जा, हाथ जोड़कर जाने की गुजारिश करते रहे कर्मचारी

Shikha Pandey

Updated Mon, 02 Nov 2026 02:31 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 02:31 PM IST







Link Copied



आईआईटी कानपुर की कैंटीन में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक बंदर ने कैंटीन के भीतर कब्जा जमा लिया। बंदर कैंटीन के भीतर पड़े सामान को उठा कर खाने लगा और कर्मचारियों पर अटैक करने लगा। कर्मचारी उससे हाथ जोड़कर जाने की गुजारिश करते रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन