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कानपुर: मर्चेंट चैंबर ने दी जानकारी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 04:21 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 04:21 PM IST







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कानपुर के व्यापारियों और निर्माताओं के लिए जीएसटी परिषद ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत मिलने वाला रिफंड 15 दिन के बजाय मात्र 10 दिन में मिलेगा। इसके साथ ही 5 करोड़ रुपये तक की बिक्री वाले कारोबारियों को त्रैमासिक जीएसटी भुगतान की शर्त पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिलेगी। ... और पढ़ें

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