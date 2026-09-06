{"_id":"6a9d0b8f148a69e0c10ce2a2","slug":"video-kanpur-medicine-trader-murdered-in-flat-suspicion-falls-on-servant-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: फ्लैट में दवा कारोबारी की हत्या, नौकर पर गहराया शक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: फ्लैट में दवा कारोबारी की हत्या, नौकर पर गहराया शक

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 12:13 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 12:13 PM IST







Link Copied



कल्याणपुर के रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। वारदात के समय बेटा-बहू पार्टी में गए थे और लौटने पर शव मिला; सीसीटीवी में नौकर समेत दो संदिग्ध कैद हुए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। ... और पढ़ें

विज्ञापन