कानपुर: मंधना चौराहे पर ई रिक्शा और ठेली वालों का कब्जा

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मंधना चौराहे पर अक्सर लगने वाले जाम का कारण चौराहे पर ई रिक्शा चालकों की अराजकता और हाईवे की लेन पर ठेलियों वाले का कब्जा है। यहां ई रिक्शा चालक बीच लेन पर ई रिक्शा खड़े करके सवारियों का इंतजार करते हैं। चौराहे पर करीब 50 ठेलियों वालो ने पूरे चौराहे पर अतिक्रमण कर रखा है।

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