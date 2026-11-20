कानपुर शहर के बच्चों में स्ट्रीट फूड, विशेषकर मोमोज खाने का बढ़ता चलन अब उनकी सेहत पर भारी पड़ रहा है। बासी और पुराने मोमोज खाने से बच्चों में पेचिश (दस्त और पेट दर्द) की समस्या तेजी से बढ़ रही है। हैलट अस्पताल के बाल रोग विभाग में प्रतिदिन ऐसे 30 से 35 बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं, जिनमें पेट के संक्रमण और पेचिश के लक्षण पाए जा रहे हैं।

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इनमें से गंभीर स्थिति वाले तीन से चार बच्चों को प्रतिदिन अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ रहा है। चिकित्सकों के अनुसार, ठेलों पर बिकने वाले पुराने और खुले रखे मोमोज में बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो बच्चों के पाचन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा, बदलते मौसम के कारण अस्पताल में सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।