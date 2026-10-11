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कानपुर: महाराजपुर में भीषण सड़क हादसा, हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 01:45 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 01:45 PM IST







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महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित रहनस मोड़ के पास रविवार सुबह हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से बाइक भिड़ जाने से फैक्टरी कर्मी की दरमौत हो गई। वह नाइट शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहा था। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ... और पढ़ें

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