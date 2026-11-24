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कानपुर: चकेरी के पीएसी मोड़ बाईपास पर ठूंठ बना हैंडपंप, पानी के लिए भटक रहे लोग

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 01:00 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 01:00 PM IST







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कानपुर के चकेरी क्षेत्र स्थित पीएसी मोड़ बाईपास पर लगा हैंडपंप खराब होकर ठूंठ बन चुका है, जिससे आसपास के निवासियों व राहगीरों के सामने पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। हैंडपंप से पानी न निकलने के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूर-दराज से जाकर पानी भरना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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