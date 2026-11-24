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कानपुर: चकेरी के गांधी ग्राम स्थित पार्क में कूड़े में लगी आग, अराजकतत्वों की हरकत से बढ़ी दिक्कत

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 12:59 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 12:59 PM IST







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कानपुर के चकेरी क्षेत्र स्थित गांधी ग्राम के पार्क में कूड़े में आग लगने से आसपास धुआं फैल गया, जिससे पार्क में आने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार पार्क में कुछ अराजकतत्वों द्वारा सिगरेट व मसाला खाकर फेंकने की हरकतों के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। ... और पढ़ें

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