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कानपुर: मंधना पुलिया के नाले का मुहाना कूड़े से बंद, जलभराव से लोगों को होती है परेशानी

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 22 Oct 2026 05:07 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 05:07 PM IST







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कल्याणपुर ब्लॉक के मंधना पुलिया के पास नाले का मुहाना कूड़े से बंद होने के कारण पानी की निकासी बाधित है। बारिश के दौरान जलभराव से लोगों को परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने नाले की सफाई कराने की मांग की है। ... और पढ़ें

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