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कानपुर: चार मौतों के बाद घायल काजल से मिलने अस्पताल पहुंचे डीएम, स्वास्थ्य स्थिर

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 07:38 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 07:38 PM IST







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घाटमपुर तहसील क्षेत्र के हिरनी गांव में मकान गिरने से हुए हादसे में घायल काजल का नौबस्ता स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अस्पताल पहुंचकर काजल का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। ... और पढ़ें

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