कानपुर: नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के स्थापना दिवस पर निदेशक डॉ. सीमा परोहा ने गिनाईं उपलब्धियां

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कानपुर स्थित नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के स्थापना दिवस समारोह के दौरान निदेशक डॉ. सीमा परोहा ने संस्थान की गौरवशाली यात्रा और अनुसंधान के क्षेत्र में हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों को साझा किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर समारोह को संबोधित किया और संस्थान के वैज्ञानिकों, शिक्षकों व विद्यार्थियों के योगदान की सराहना की।

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