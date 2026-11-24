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कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र स्थित ड्योढ़ी घाट, डोमनपुर घाट और नजफगढ़ घाट पर मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा व देव दीपावली के पावन अवसर पर भोर से ही हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर गंगा मैया व भगवान शिव की पूजा-अर्चना की, वहीं घाटों पर हजारों दीप प्रज्ज्वलित होने से पूरा तट रोशनी से जगमगा उठा। सुरक्षा के मद्देनजर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल व गोताखोरों की टीम तैनात रही और श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने की अपील की गई।

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