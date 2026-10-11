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कानपुर: घाटमपुर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां कूष्मांडा के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 09:56 AM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 09:56 AM IST







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घाटमपुर में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर पहले दिन मां कूष्मांडा के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, जहां महिलाएं और पुरुष अलग-अलग कतारों में लगकर अनुशासित तरीके से मां के दर्शन कर रहे हैं और सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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