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कानपुर: जाजमऊ के सिद्धनाथ मंदिर मार्ग पर पसरा अंधेरा, मोबाइल टॉर्च के सहारे दर्शन करने पहुंच रहे भक्त

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 18 Oct 2026 03:25 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 03:25 PM IST







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कानपुर के प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर, जाजमऊ को जाने वाले मुख्य मार्ग और रास्तों पर प्रकाश व्यवस्था पूरी तरह ठप होने के कारण अंधेरा पसरा हुआ है। स्थिति यह है कि दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को मोबाइल की टॉर्च जलाकर आवागमन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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