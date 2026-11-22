{"_id":"6b0290e1079d426797061507","slug":"video-kanpur-container-truck-driver-dies-after-coming-into-contact-with-a-high-tension-line-in-barra-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बर्रा में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर कंटेनर चालक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्रा-6 पाल टावर के पास स्थित आहद एंटरप्राइजेज के कोयला गोदाम पर रविवार सुबह कोयला खाली करने के लिए कंटेनर का गेट खोलते समय चालक ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान संभल निवासी कपिल (32) के रूप में हुई है, वहीं मौके पर महज 11-12 फीट की ऊंचाई पर झूल रही लाइन और तिरछे खंभे को लेकर केस्को विभाग की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है।

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