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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Construction of a foot overbridge begins on the highway at Naramau

कानपुर: नारामऊ में हाईवे पर बनने लगा फुटओवरब्रिज, प्रोजेक्ट मैनेजर बोले- साल के अंत तक होगा पूरा

Thu, 22 Oct 2026 05:12 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Thu, 22 Oct 2026 05:12 PM IST
Kanpur Construction of a foot overbridge begins on the highway at Naramau
नारामऊ में हाईवे पार करते समय होने वाले हादसों को देखते हुए फुटओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है। हाईवे पार करने के दौरान राहगीरों को जोखिम उठाना पड़ता था। बीते तीन अप्रैल को अमर उजाला के द्वारा इस समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अब फुटओवरब्रिज बनने लगा है। इसके तैयार होने से राहगीरों को हाईवे पार करने में सहूलियत मिलेगी और हादसों की आशंका कम होगी।प्रोजेक्ट मैनेजर रवि सोलंकी ने बताया साल के अंत तक फुट ओवरब्रिज का काम पूरा हो जाएगा।
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